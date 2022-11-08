Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en az 12 ülkenin BRICS devletler arası birliğine katılma isteğini dile getirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmede, “Bu küresel birliğe ilgi çok, çok yüksek ve büyümeye devam ediyor. Bunlar sadece Cezayir, Arjantin, İran değil. Aslında bu türden ülkelerin sayısı bir düzineden fazla” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “BRICS üyesi ülkeler, birliğin genişletilmesiyle ilgili kriterler ve ilkeler geliştirecek” diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Büyük Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, geçtiğimiz gün Cezayir Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e üyelik başvurusu yaptığını duyurmuştu.

Zarruki, Cezayir’in üyelik başvurusu için gerekli tüm dosyaları sunduğuna vurgu yaparken, daha fazla ayrıntıya yer vermemişti.