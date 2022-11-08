Politika

Sudani: Bağdat'ta ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor

Sudani, söz konusu ABD vatandaşının iki yıldır Bağdat'ta yaşadığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Stephen Troel ABD Muhammed Şiya es-Sudani

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesinin soru işaretleri barındırdığını kaydederek, Irak'ın güvenlik meselesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sudani, söz konusu ABD vatandaşının iki yıldır Bağdat'ta yaşadığını bildirdi.

ABD’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yakından izlediklerini açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşının ölüm nedenine ilişkin yürütülen soruşturmayı yerel Irak makamlarıyla yakından izliyoruz" denildi.

Açıklamada, “Troel ailesine saygımızdan dolayı bu zor zamanda başka yorum yapamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dün Bağdat'ın Karrada bölgesinde Amerikan vatandaşı Stephen Troel kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü.

Olayın faillerinin Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedilmişti.

Bugün ise cinayeti, Ashabı Kehf isimli örgüt üstlendi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv