Sudani: Bağdat'ta ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor
HABER MERKEZİ
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Sudani, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesinin soru işaretleri barındırdığını kaydederek, Irak'ın güvenlik meselesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.
Sudani, söz konusu ABD vatandaşının iki yıldır Bağdat'ta yaşadığını bildirdi.
ABD’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat'ta bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yakından izlediklerini açıkladı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşının ölüm nedenine ilişkin yürütülen soruşturmayı yerel Irak makamlarıyla yakından izliyoruz" denildi.
Açıklamada, “Troel ailesine saygımızdan dolayı bu zor zamanda başka yorum yapamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Dün Bağdat'ın Karrada bölgesinde Amerikan vatandaşı Stephen Troel kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü.
Olayın faillerinin Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedilmişti.
Bugün ise cinayeti, Ashabı Kehf isimli örgüt üstlendi.