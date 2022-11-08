Yaşam

Turistler Madrid yerine yanlışlıkla Mardin’e gönderildi

Rusya'da turizm acentesi İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek müşterilerini isim karışıklığı sonucu Mardin'e gönderdi. Geceyi kentte geçiren turistler bir sonraki gün Madrid'e uçtu.
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kürdistan Rusya Mardin Madrid Turistler

HABER MERKEZİ

Habertürk'ün haberine göre müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanına gelince fark etti.

Turizmci Bekir Falay yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:

"Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayret içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi. 

Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.

 

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