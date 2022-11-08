Yunanistan, Kürdistan Bölgesi’ndeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağlayacak

ERBİL (K24)

Yunanistan, Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere yüksek öğrenim (yüksek lisans ve doktora) için bir dizi burs tahsis edeceğini bildirdi.

Yunanistan'ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis, Kürdistan Bölgesi Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Aram Muhammed Kadir ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik kapasiteyi geliştirme alışverişinin önemine vurgu yapıldı.

Kyrimis görüşmede, Kürdistan Bölgesi Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı ile eğitim öğretim alanında güçlü bir bilimsel ve akademik ilişkinin temellerini atmak niyetinde olduklarını vurgulayarak, ülkesinin konuyla ilgili planını sundu.

Yunanistan'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki öğrencilere bir dizi burs sağlamasının konuşulduğu görüşmede, özellikle de Kürdistan Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında bunun gerçekleşmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yunan Başkonsolos’un ziyareti, Yüksek Öğretim Bakanlığı heyetinin Atina’yı ziyareti ve taraflar arasında bilimsel ve akademik gelişim için anlaşma imzalanmasının ardından geldi.

Görüşmede, öğrencilerin ayrım gözetmeksizin başvuru hakkına sahip olmaları için bursun detaylarının, şartlar ve koşullar hazırlandıktan sonra açıklanmasına karar verildi.