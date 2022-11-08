Ege Denizi’nde boğulan Doğu Kürdistanlı göçmenin kimliği açıklandı

ERBİL (K24)

1 Kasım’da Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne, Eğriboz Adası (Evia) açıklarında batmıştı.

Teknenin batması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), kaza sonucu hayatını kaybedenlerden birinin Rojhilatlı Ziryan Emin olduğunu aktararak, cesedin Emin’in ailesi tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Avrupa’ya gitmek için yaklaşık 2 ay Türkiye’de yaşayan Emin, 1 Kasım’da kalabalık bir grupla birlikte tekneyle denize açılmıştı.

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaş ve yoksulluktan kaçan yaklaşık bir milyon mültecinin Türkiye üzerinden geldiği 2015-2016 yıllarında Avrupa göç krizinin merkezindeydi.

O zamandan beri gelenlerin sayısı azalsa da Yunan makamları, son zamanlarda ülkenin adalarından ve Türkiye kara sınırından girme girişimlerinde bir artış gördüklerini söyledi.