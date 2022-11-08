Politika

Suudi: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.
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ortadoğu Suudi Arabistan Türkiye

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

 

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