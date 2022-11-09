Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 Suriyeli hayatını kaybetti

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirtti.

Yangında anne, 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi.

Çocukların yaşlarının 1 ila 11 arasında olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, “Maalesef çok küçük sabiler 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amine isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememiş” dedi.

BABA TABURCU EDİLDİ, 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Evde yapılan incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) naaşı cenaze araçlarına taşındı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dumandan etkilenen çocuklardan 6'sının babası Hüseyin Aljasem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Binanın üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)