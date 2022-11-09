Numan Kurtulmuş: HDP'nin desteğini çantada keklik olarak görüyorlar

HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifine yönelik siyasi partilerle yapılan görüşmelere ilişkin "Parlamentoda AK Parti, CHP, MHP, HDP zaten sürekli temas içinde. Oturumlar oluyor, grup başkanları görüşüyor. Israrla söylediğimiz, HDP'nin içerisinde terör örgütüne yakın duran bazı unsurların varlığına şunu söylüyoruz; HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek. HDP bu mesafeyi başarırsa Türkiye siyasetinde sorun kalmaz. Keşke dağla, terörle, silahla, bombayla arasına mesafe koyabilse" dedi.

HDP'ye yönelik masanın "yedinci ayağı" olduğu şeklinde beyanlarının bir suçlama olmadığını belirten Kurtulmuş, "6 artı 1 masa bir ortak aday çıkaracaksa bu aday HDP'den oy almayacaksa yarışa dahil olması mümkün değil. HDP'nin desteğini çantada keklik olarak görüyorlar, hem de HDP ile görünmemek istiyorlar. Biz oradaki tavra bunu söylüyoruz. HDP bu masanın bileşeni mi, değil mi?" ifadelerini kullandı.

"MASAYI BUGÜNE KADAR GETİREN SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Muhalefetin henüz aday belirleyemediğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Seçime 7 ay kalmış. Hala bir aday üzerinde konuşamayan bir bloktan bahsediyoruz. Ben ona 6 artılı masa diyorum. Masayı bugüne kadar getiren sayın Kılıçdaroğlu. Masanın dağılmamasını sağlamaya gayret etti" dedi.

"HDP'nin oyu olmazsa o masadan çıkacak ortak adayın seçim yarışının kulpunu tutmaması mümkün değil" diyen Kurtulmuş, "Masadaki sorun aday çıkaramamak değildir. Esas sorun ortak fikir etrafında bütünleşememek. Birçok konuda farklı fikirleri olan masadan bahsediyoruz. Hangi konular etrafında bütünleşeceği açık görünmüyor. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde söylediği cümleler adaylığa doğru yürüdüğünü gösteriyor. Masada bir kısmın ise istemediği anlaşılıyor. Bizim karşıda kimlerin aday olacağı ile ilgili herhangi endişemiz yok. Kim çıkarsa çıksın, bu bir yarıştır, kilidin anahtarı vatandaşın elindedir" açıklamasında bulundu.