İtalya’dan STK gemilerindeki göçmenlere yeşil ışık

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Geo Barents gemisinin bağlı olduğu Fransa merkezli STK Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İtalyan sağlık otoritelerinin, gemideki 213 kişinin sağlık durumundaki kritikliği teyit etmesi neticesinde göçmenlerin tahliyesine izin çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu haksız bekleyiş nihayet sona erdi" denildi.

Benzer bir durum, dün akşam saatlerinde Alman STK Sos Humanity'e ait Humanity-1 gemisinde de yaşandı. STK’nin yaptığı duyuruya göre, bu gemide tutulan 35 göçmen için de yapılan sağlık kontrollerinin ardından tahliye izni çıktı.

Her iki gemide de bekletilen ve karaya çıkma konusunda umudu düşük olan göçmenlerin, tahliye izni kararını alkışlarla karşılanırken, tahliyeler gece saatlerinde tamamlandı.

Akdeniz'de kurtardıkları göçmenlerle 6 Kasım'da Katanya Limanı'na yanaştırılan gemilerden Humanity-1'de ilk aşamada 179 kişiden 144'ü tahliye edilmiş, 35 kişiye ise izin çıkmamıştı. Söz konusu 35 kişi, beklemeye devam ederken, tahliye edilmemelerini protesto için açlık grevi başlatmışlardı.

Bir diğer gemi Geo Barents ise kurtardığı 572 kişiden ilk aşamada 357'sini tahliye edebilmiş, ancak 215 kişi güvertede kalmıştı. Güvertede kalanların "Bize Yardım Edin" diye eylem yaptığı gemide, 2 göçmen önceki gün denize atlayarak karaya çıkmıştı. Kalan 213 kişi ise dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Böylece son günlerde STK gemilerine güvenli liman vermeme ve bu gemilerdeki göçmenleri "seçerek" ülkeye alma kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken İtalya, dün gece itibarıyla Akdeniz'de son haftalarda kurtarma operasyonu yapan ve bin kadar kişiyi kurtaran 4 STK gemisinden 3'ündeki göçmenlerin tamamını ülkeye aldı.

İtalya, dün sabah da Almanya merkezli "Mission Lifeline International" isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) ait "Rise Above" gemisinin kurtardığı 89 göçmeni tahliye etmek üzere Reggio Calabria kentine yanaşmasına izin vermişti.

Diğer yandan, Sos Akdeniz isimli STK'nin Ocean Viking gemisine ise Fransa güvenli liman tahsis etti.

İTALYA, FRANSA'NIN OCEAN VIKING GEMİSİNE LİMAN TAHSİS ETMESİNİ TAKDİR ETTİ

Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan dün akşamüstü olumlu yanıt geldi. Fransa, Ocean Viking’in Marsilya Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

İtalya Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa’nın şu ana dek İtalya ve birkaç Akdeniz devletinin omuzlarında kalan acil göç sorununda sorumluluğun paylaşılması yönündeki kararını yürekten takdir ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Avrupa'da coğrafi konumları itibarıyla buna en çok maruz kalan devletlerle bu işbirliği çizgisinin devam ettirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, bu şekilde insan kaçakçılığını durdurmak ve göç olgusunu yasal ve dengeli şekilde idare etmede ortak ve paylaşılan çözümler bulunabileceği kaydedildi. Açıklamada, göç sorununun, bir Avrupa sorunu olduğu ve yasal çerçevede ele alınması gerektiği ifade edildi.