Politika

Ukrayna’dan ABD’ye yeni drone karşıtı silah talebi

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk tarafından imzalanan bir mektuba göre, Kiev hükümeti ABD'den Rus saldırılarına karşı bir dizi C-RAM Minigun hava savunma sistemi talep etti.
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dünya Ukrayna ABD C-RAM Minigun hava savunma sistemi

HABER MERKEZİ

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk'un ABD Kongresi'nin üst düzey üyelerine yazdığı ve ABC News tarafından elde edilen mektupta, “önemli nesneleri, özellikle de önemli enerji santrallerini korumak” için silah talep ettiği bildirildi.

Ayrıca Ukrayna ordusunun "düşman hatlarının çok gerisindeki" insansız hava aracı fırlatma alanlarını hedefleyebilmesi için daha uzun menzilli füzeler istedi.

Raytheon yapımı Kara Tabanlı Phalanx Silah Sistemleri (LPWS) , yaygın olarak Counter-Rocket, Artillery, Harç (C-RAM) sistemleri olarak bilinen donanma noktası savunma silahlarının ABD Ordusu versiyonu.

LPWS, hareketlilik için bir traktör römorkuna monte edilmiş halde.

ABD ordusu bu sistemleri, Bağdat ve Kabil gibi yerlerdeki büyükelçiliklerini havan toplarına ve roketlere karşı korumak için kullandı.

Pentagon Ukrayna'nın talepleri hakkında yorum yapmazken, ABD ordusu teçhizata odaklanıldığını söyledi.

Pentagon sözcüsü Yarbay Garron Garn ABC'ye verdiği demeçte , "Ukrayna'nın öncelikli güvenlik yardımı taleplerini yerine getirmek için 24 saat çalışıyoruz, müsait olduklarında ABD stoklarından silah teslim ediyoruz" dedi.

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