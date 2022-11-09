Irak ile İsrail arasında gizli görüşme

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İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27'nci Taraflar Konferansı (COP27) için Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde bulunan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, Kıbrıs ve Mısır’ın arabuluculuğunda, İsrail’le ilişkileri olmayan bazı ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

COP27’nin, İsrail’in iklim değişikliyle ilgili katıldığı ilk üst düzey bölgesel konferans olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail hükümeti ile Umman, Lübnan ve Irak arasında nadir bir toplantının yapıldığı belirtildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg konuyla ilgili, “Bölgesel inisiyatiflere inancım var. Bu tür sorunlar, komşu ülkelerle ilişkilerimizde iklimsel engellerin etkili olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Irak Parlamentosu 26 Mayıs 2022 tarihinde, İsrail’le ilişkileri yasaklayan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti. Bu adım, Iraklı bazı tarafların, İsrail’le ilişkileri normalleştirme çabalarından sonra gelmişti.

İsrail son dönemde Ortadoğu’daki birçok ülkeyle ilişkilerde normalleşme yoluna gitti.