Politika

Irak ile İsrail arasında gizli görüşme

Irak ve İsrailli heyetlerin Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde gizli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Irak İsrail

HABER MERKEZİ

İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27'nci Taraflar Konferansı (COP27) için Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde bulunan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, Kıbrıs ve Mısır’ın arabuluculuğunda, İsrail’le ilişkileri olmayan bazı ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

COP27’nin, İsrail’in iklim değişikliyle ilgili katıldığı ilk üst düzey bölgesel konferans olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail hükümeti ile Umman, Lübnan ve Irak arasında nadir bir toplantının yapıldığı belirtildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg konuyla ilgili, “Bölgesel inisiyatiflere inancım var. Bu tür sorunlar, komşu ülkelerle ilişkilerimizde iklimsel engellerin etkili olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Irak Parlamentosu 26 Mayıs 2022 tarihinde, İsrail’le ilişkileri yasaklayan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti. Bu adım, Iraklı bazı tarafların, İsrail’le ilişkileri normalleştirme çabalarından sonra gelmişti.

İsrail son dönemde Ortadoğu’daki birçok ülkeyle ilişkilerde normalleşme yoluna gitti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv