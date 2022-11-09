Suriye sınırında bombardıman: 14 ölü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün sabaha karşı Irak-Suriye sınırında yer alana Bukemal kentinde akaryakıt taşıyan tanker konvoyuna bombardıman düzenlendi.

Bombardımanda çoğunluğu İran destekli milisler olmak üzere 14 kişi öldü. Söz konusu milislerin bölgedeki karargahının da vurulduğu bildirildi.

Tanker konvoyunun Irak’tan Suriye’ye akaryakıt taşıdığı ve Irak tarafından resmi izin aldığı belirtildi.

23 kamyonluk konvoyda 2 kamyonun hedef alındığı öğrenildi. Saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.