Politika

Hollywood yıldızı Sean Penn, Oscar’ını Zelenskiy’ye hediye etti

Hollywood yıldızı ABD’li aktör Sean Penn, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna lideri Zelenskiy’ye Oscar’ını hediye etti,
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dünya Sean Penn Volodimir Zelenskiy oscar hediye

HABER MERKEZİ

Sean Penn, Rusya’nın işgalinden itibaren Ukrayna’ya olan bu üçüncü ziyaretinde, dün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn’in Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelenskiy'ye bilgi verdiği belirtilerek “Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan'a teslim etti. Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna'da kalacak” denildi.

CESUR YOLU’NDA İSİM LEVHASI

Zelenskiy, “devletlerarası işbirliğini güçlendirdiği, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli bir katkı sağladığı için” ünlü aktöre “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti.

İkilinin daha sonra Kiev’deki Anayasa Meydanı’nda bulunan Cesur Yolu’nu (Walk of Brave) ziyaret ettiği ifade edilerek “Bu sokakta, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgali sırasında Ukrayna'ya yardım eden birçok dünya liderinin adının yanında Sean Penn'in de bir isim levhası var” kaydedildi.

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