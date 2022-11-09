Davutoğlu’ndan AK Parti - HDP görüşmesine destek

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP tarafından kanun teklifi olarak gündeme getirilen, AK Parti tarafından ise ‘anayasa değişikliği’ teklifine dönüştürülen ‘başörtüsü’ konusunda yorum yapan Davutoğlu, “Bu teklifin TBMM’de reddedilmesi ya da referanduma götürülmesi geleceğimiz açısından son derece kritik bir seçim sürecinin kutuplaştırıcı bir iklimin gölgesinde kalmasına yol açacaktır. Başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere diğer gündem maddelerinin gölgede kalması halkın gündeminin dışında suni bir karşıtlık psikolojisinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin HDP’ye yaptığı ziyaretle ilgili Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Bu süreç içinde diğer önemli bir gelişme ise AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi ve Sayın Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında bu konuda sergilediği tavırdır. En baştan ifade etmek isterim ki, AK Parti heyetinin ziyareti de Sayın Bahçeli’nin tavrı da doğrudur ve siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır. Biraz önce de zikrettiğim gibi, bir insan hakkı meselesi olarak gördüğümüz başörtüsü özgürlüğü ile ilgili anayasal bir teminatın bütün partilerin tam mutabakatı ile çıkması gereklidir ve bu çerçevede HDP dahil bütün partilerle temas son derece doğal ve doğrudur.”

Davutoğlu ayrıca, Bahçeli’nin HDP’ye yönelik kapatma davasına da karşı çıkması gerektiğini söyledi.