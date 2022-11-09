Ortodoks keşiş Dostoyevski'yi Kürtçeye çeviriyor

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Daha önce dini kitaplar çeviren Kürt keşiş Madai Maamdi, Dostoyevski'yi Rusçadan Kürtçeye kazandırmak için çalışmalara başlamış.

Aslen Vanlı olan keşiş Maamdi’nin ailesi Gürcistan'da yaşıyor.

Keşiş Madai, köklerinin yaşadığı topraklarda bir hikaye avcısı rolüne girerek, atalarının geçtiği yolları, köyleri ve yaşayan yaşlılardan dinlediği hikayeleri arşivliyor. Birçok şehre giderek hem köklerine iniyor hem de Kürtçeye dair çalışmalarda bulunuyor.

Amerika'da keşişlik yapan Madai, eğitimini Yunanistan görüyor. İngilizce, Yunanca, Rusça, Gürcüce ve Kürtçe olmak üzere beş dil biliyor.

Daha önce dini kitaplar çeviren Madai, Dostoyevski'yi Rusçadan Kürtçeye kazandırmak için çalışmalara başlamış.

Ortodoks keşiş Maamdi, çeviri serüvenini şöyle anlatıyor:

“Hepinize selamlar ismim keşiş rahip Madai. Gürcistan'dan bir Kürt'üm. Yaklaşık 15 yaşında Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçtim. Bu sebeple yaşamımda önemli fırsatlar doğdu.

Şu an Yunanistan'da eğitim hayatıma devam ediyorum. Yunanca ve Rusçadan Kürtçeye çeviri yapıyorum. Her şeyden önce inançlı biri olarak dini kitapları Kürtçeye kazandırıyorum.

Yunancadan din üzerine yazılmış başlıca baş yapıtları çevirdim. Ayrıca Rusçadan İsa Peygamber üzerine birkaç çeviri yaptım. Değerli Hocam Mihemed Pasu'nun desteği ile Dostoyevski'nin kitaplarını Kürtçeye çeviriyorum. Elbette dünya edebiyatında klasikleri Kürtçeye kazandırmak istiyorum. Bizde bu büyük bir eksiklik olarak hissediliyor.

Büyüklerimizin anlattığına göre Büyük Dünya Savaşı'nda kendi yaşam alanı olan toprakları Çaldıran'dan Van'a bir kısmı da çaresizce Ermenistan'a gitmiş. Mecburen çoğu Rusya'ya sığınmış. Biz köken olarak ağalardanız. Güney Ezidilerindeniz diyorlardı.” (Kaynak: Independent Türkçe)