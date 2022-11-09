Yaşam

Bitlis'te kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi ile Ankara'ya sevk edilen 2 çocuktan Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi.
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Bitlis
Bitlis
kürdistan bitlis kuduz

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı.

İki çocuk kuduz şüphesiyle ilçedeki tedavilerinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.

Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.

Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Ankara'ya sevk edilen çocuklardan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi.

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