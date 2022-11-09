İran ve Rusya’dan 4 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

HABER MERKEZİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmelere değindi.

Cevad Ovci, "Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık" dedi.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını açıkladı.