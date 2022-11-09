Politika

Kremlin: Nükleer silah denetimi temasları önceden duyurulmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında nükleer silahları denetleme konusundaki temasların önceden duyurulamayacağını söyledi.
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
dünya Dmitriy Peskov Ned Price Nükleer silah

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında nükleer silahları denetleme konusundaki temasların önceden duyurulamayacağını söyledi.

Peskov, gazetecilere ABD'nin “New START” anlaşması kapsamında Rusya ile görüşmeler yapılacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Bu hususta konuşmanın “erken” olduğunu vurgulayan Peskov, “İlişkilerimizin dokusu çok ince. Diyaloğun olduğu söylenemez” dedi.

Moskova ile Washington arasında planlanmış temaslar olmadığına dikkati çeken Peskov, “Ara sıra ve sistematik olmayan temaslar önceden duyurulmaz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün Rusya ile nükleer silahları azaltmayı hedefleyen “New START” anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zaman içinde istişare görüşmeleri yapacağını bildirmişti.

Price, denetimleri yeniden başlatmak üzere yapılacak toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir detay vermemişti.

Komite, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

 

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