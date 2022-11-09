Bakanlar Kurulu’nda Erbil-Bağdat ilişkilerinin yeni yol haritası görüşüldü

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında yapıldı.

Toplantının ilk oturumunda yeni kurulan Irak hükümetinin ardından Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerdeki yol haritası ve sorunların anayasal çerçevede çözüm mekanizması ele alındı.

Özellikle de 140’ıncı Madde kapsamındaki Kürdistani bölgeler sorununun çözümünün konuşulduğu toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payı, petrol ve gaz dosyası, Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümeti kurumlarına katılım hakkı, Peşmerge’nin anayasal hakları ve federal mahkeme, federal meclis ve petrol gaz yasaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, yeni Irak hükümetiyle Kürdistan Bölgesi hükümeti adına müzakereleri yürüteceklerin, Maliye Bakanı, Doğal Kaynaklar Bakanı, Planlama Bakanı, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Koordinasyon ve İzleme Ofisi Başkanı ve Hükümet Sözcüsü olmasına karar verildi.

Heyetin, yeni hükümetin Irak Parlamentosu’nda kabul edilen programı ve Kürdistan Bölgesi’nin yeni Irak hükümetiyle vardığı anlaşmaların uygulanması için müzakereye başlamasına kararlaştırıldı.

Toplantının ikinci oturumunda ise Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab tarafından bütçe tasarısının hazırlanma aşamalarına ilişkin sunum yapıldı.