Politika

Cezayir’deki tekne faciası: 9 göçmenin cenazesi Kobani’ye getirildi

Cezayir’de bir göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden dokuz Kobanilinin cenazesi Minbic üzerinden Kobani’ye ulaştı.
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kürdistan Rojava Kobani Minbic Cezayir Tekne faciası Göçmenler

KOBANİ (K24)

Cezayir açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi 3 Ekim’de batmıştı ve kaza sonucu 9’u Kobanili, 9’u Suriyeli olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetmişti.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Cezayir açıklarında hayatını kaybeden Kobanili göçmenlerin cenazesi saat 16.00’da Rojava’nın Kobani kentine ulaştı ve buradan da defnedilmeleri için ailelerinin yaşadığı köylere gönderildi.

Bu arada cenazeler, önce Minbic’e ardından Kobani’ye getirildi.

Çok sayıda kişi, Şam hükümetine bağlı bölgelerden geçen cenazeleri Minbic’deki Tayhe Kapısı yakınında karşıladı.

Hastane kayıtlarına göre tekne faciasında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Cuma Ferhan Kilil (28), Basil Abdulkadir İsa (28), Halil Alaaddin Süleyman (25), Kahraman Mahmud Davut (32), Ahmed Muhammed Remo (41), Halil Şêx Nebi Muhammed (16), Renas Müslüm Ömer (30), Bekir Muhammed Bozan (47) ve Bekir Muhammed Ali (23).

 

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