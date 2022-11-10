Urfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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Suruç ilçesi Demokrasi Mahallesi'ndeki husumetli iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan kuzenler Cihan ve Mehmet Kayhan ile İbrahim Altay, 112 Acil servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cihan ve Mehmet Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Altay'ın tedavisi ise sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (Kaynak: AA)