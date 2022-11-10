Dünyaca ünlü İranlı aktristen başörtüsüz ve Kürtçe paylaşım

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Taraneh Alidoosti 2016 yılında En İyi Yabancı Film Oscar’ı alan The Salesman filmi ile ün kazanmıştı.

Oyuncu Instagram paylaşımında Kürtçe “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) yazılı bir döviz de gösterdi. Kürtçe bu slogan, Doğu Kürdistan ve İran’daki protestolarda sembol haline gelmişti.

Alidoosti’nin Instagram’da sekiz milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Bu online protesto öncesinde, ne olursa olsun İran’da kalmaya devam edeceğini ve kariyerine ara vereceğini duyurmuştu.

İran’da başörtüsü nedeniyle gözaltına alınan ve gördüğü muamele sonucu yaşamını yitiren Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini, için başlayan protestolar yedinci haftasına ulaştı.

16 Eylül'de başlayan protestolar çok sayıda şehirde devam ediyor.

Ünlü isimler, farklı spor dallarında atletler ve takım oyuncuları da protestolara destek veriyor.

Son olarak İran milli sutopu takımının oyuncuları, Tayland’da bir organizasyonda maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre, eylemlerde 50’si çocuk en az 328 protestocu ile 46 güvenlik görevlisi öldü.

15 bine yakın kişinin de gözaltına alındığı kaydediliyor.