ABD Kongresi Ara Seçimlerinde ölmüş aday da kazandı

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ABD Kongresi Ara Seçimlerinde Pennsylvania’dan aday olan ve 1 ay önce yaşamını yitiren DeLuca da kazandı.

Pittsburgh civarında bir şehri temsil eden Demokrat aday Tony DeLuca 85 yaşında yaşamını yitirirken, seçimlere kısa bir süre kaldığı için adı listeden çıkarılmadı.

AFP’nin haberine göre, DeLuca oyların yüzde 85'ini alarak, ara seçimlerde ipi göğüsledi.

Ölmüş kongre üyesinin yerine özel bir seçim yapılacak.

Pennsylvania’daki Demokrat Parti’den yapılan açıklamada, Tony DeLuca'yı kaybettikleri için üzgün oldukları ama aynı zamanda adaylarına seçmenler tarafından güvenildiği ve demokratik değerlere bağlı olunduğu için gurur duydukları bildirildi.

ABD'de Salı günü düzenlenen ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı henüz net değil.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı basın toplantısında gazetecilere birçok kişinin beklediği şekilde "kırmızı dalganın" gelmediğini, yani cumhuriyetçilerin beklentilerin gerisinde kaldığını söyledi.

2024 Başkanlık seçimi için adaylığına yeşil ışık yaktı, yılsonuna dek karara varacağını duyurdu.

Ülke medyasına göre sonuçlar Demokratlar için iyi, Cumhuriyetçiler ve eski ABD Başkanı Donald Trump için ise kötü.

Cumhuriyetçilerin Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direndiği görülüyor.