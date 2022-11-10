Kürt seçmen anketi: Hangi partiler oyunu artırdı?

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Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Kürt seçmene dair 25 Eylül - 10 Ekim arasında 18 yaş üstü 1934 kişi ile yapılan yüz yüze görüşmeler ışığında hazırladığı araştırma raporunu yayımlandı.

Raporda, katılanların yüzde 48,3’ü kadınlardan ve yüzde 51,6’sı ise erkeklerden oluştu.

AK Parti’nin oylarının büyük oranda düştüğü ve bu düşüş eğiliminin devam ettiği belirtilen raporda, HDP’nin kendi oylarını büyük oranda koruduğu ve artış eğilimi içinde olduğu aktarıldı.

Raporda, CHP’nin Kürt seçmen nezdinde bir miktar oy artışı kaydettiği de yer aldı.

Raporda, AK Parti'nin oy kaybına dair şu tespit yer aldı:

"AKP oylarında yarıya yakın bir düşüş olması AKP’nin 2015 sonrası izlediği politikaların, kendisine oy veren Kürtlerde bir kırılma yarattığını ortaya koymaktadır. 2015 seçimlerinden sonra izlenen kutuplaştırma siyaseti ve Kürt seçmenin kimlik, anadil ve toplumsal taleplerine cevap verecek politikalar üretmemesinin bu kırılmada belirleyici olduğu hem saha gözlemlerimizden hem de araştırmamızın bulgularından anlaşılmaktadır."

HDP’ye yönelik baskılar ve kapatma davası, HDP’li belediyelere kayyum atanması, bölgede uygulanan güvenlikçi politikalar başta olmak üzere izlenen siyasetin Kürt seçmen tarafından onaylanmadığı vurgulanan raporda şu yorumlar dikkat çekti:

"Buna karşın AKP’den uzaklaşan Kürt seçmenin yüzde 27,1’i gibi yüksek bir oranının herhangi bir muhalefet partisini tercih etmemesi ve bu konudaki gri alanların varlığı dikkat çekici bir detay olarak ön plana çıkmaktadır. Burada AKP’li seçmenin, partisine yönelik kayda değer memnuniyetsizliklerinin olduğunu ancak bu memnuniyetsizliğin muhalefet bloku lehine gelişim göstermediği görülmektedir. Saha gözlem raporumuz da bu veriyle uyumlu olarak AKP’li seçmenin muhalefetsizlikten şikâyet ettiğini, lakin mevcut muhalefet partilerinin bu şikâyet ve memnuniyetsizliğe cevap olabilecek politikalar geliştirmekten uzak olduğunu göstermektedir."

HDP OYLARINI KORUDU

Raporda, HDP’nin yüzde 95,8 oranında oylarını korumakta olduğu ve ilk defa oy kullanacak katılımcıların yüzde 78,7’sinin HDP’yi tercih etme eğiliminde oldukları ifade edildi. Raporda, “Kürt seçmenin HDP’yi tercih etme eğiliminin tarihsel sebepleri olmakla birlikte, bu eğilimin HDP’ye yönelik kapatma davası, yöneticilerinin tutuklanması, izlenen güvenlikçi politikalar, fırsat eşitsizliğinin derinleştirdiği ekonomik sorunlar ve kutuplaştırıcı politikalara karşı bir tepki olarak geliştiği de sonuçların analizinde görülmektedir” denildi.

ALEVİ ADAY KONUSUNDA ÇEKİNCE YOK

Araştırma şirketi 'Alevi aday' sorusuna verilen cevaplar hakkında şunları kaydetti:

"Araştırma grubumuzda yer alan katılımcıların %85’inin Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, Alevi bir adaya oy verme konusunda hiçbir çekinceleri olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kürt seçmenin Alevi bir adayı tercih etme konusundaki bu eğilimi, iktidar blokunun diğer toplumsal kimlik ve temsiliyetlere yönelik uzunca bir süredir izlediği kutuplaştırma ve ayrıştırma politikalarının onaylanmadığını da göstermektedir.

EN ÖNEMLİ SORUN KÜRT SORUNU

Raporda, örneklem grubuna katılanlara Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorusu yöneltildiği, bu soruya toplamda yüzde 35,7 oranında Kürt sorunu yanıtı verildiği aktarıldı. Ayrıca HDP’li seçmenlerin yüzde 47,4’ü Türkiye’nin birinci sorunu olarak Kürt sorunu yanıtını verdiği paylaşıldı.