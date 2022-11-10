İran: Hipersonik füze geliştirdik

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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı.

Fars haber ajansının aktardığına göre Hacızade, yaptığı açıklamada, "Bu hipersonik balistik füze, hava savunma kalkanlarına karşı koymak üzere geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Bu füze, tüm hava savunma sistemlerine nüfuz edebilecek" diye ekledi.

6.125 km/s ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabilen hipersonik füzeler, oldukça hızlı yol kat ediyor ve ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Öte yandan üretilen bazı füzelerin, 10 mach’a kadar çıkabildiği iddia ediliyor.

Hipersonik füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle birçok ülke, hipersonik füze üretimine ağırlık verdi.