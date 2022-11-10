ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi ile Genel Energy şirketinin düzenlediği ortak burs programına katıldı.

Programda konuşan Başbakan Mesrur ​​Barzani, Genel Energy şirketine öğrencilere ücretsiz eğitim olanakları sağladığı için teşekkür ederek, öğrencilere gelecekte etkili insanlar ve geleceğin liderleri olma yolunda başarılar diledi.

Başbakan, diğer şirketleri de öğrencilere benzer fırsatlar sunmaya ve hayırseverlik kültürünü geliştirmeye çağırdı.

Mezun öğrencilerin karmaşık bir ekonomiye hazır olması gerektiğini kaydeden Başbakan, öğrencilerin fikirlerini ürünlere dönüştürmesi gerektiğini bildirdi.

Başbakan, “Eğitim sektörünü geliştirmek için daha çok çalışacağız ve en iyi eğitimi sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

“Eğitim sektöründeki yeni teknolojilerden yararlanmalı ve okulların gelecek nesli hazırlamasını sağlamalıyız” diyen Başbakan öğretmenlerin haklarına değinerek, “Öğretmenler bizim kahramanlarımızdır. Maaşlarını artırmak yetmez, eğitim kurumlarının bilimsel kapasitesini, öğretmenlerin niteliğini ve kapasitesini de artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan, "Mali kapasitemiz ne kadar iyi olursa, öğretmenlere ve öğrencilere o kadar çok yardımcı oluruz. Eğitim ihtiyaçlarını sağlamak hükümetlerin görevi” diye konuştu.