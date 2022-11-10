Politika

Putin G20 Zirvesi'ne katılmayacak, Rusya'yı Lavrov temsil edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.
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Putin-Lavrov
Putin-Lavrov
dünya Vladimir Putin Sergey Lavrov G20 Endonezya Bali

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne gitmeme kararı aldı. Zirvede Rusya heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "G20 Zirvesi'nden Rusya'yı Sergey Lavrov'un temsil etmesine karar verildi" dedi.

Rusya'nın Endonezya Büyükelçiliği Basın Ataşesi Aleksandr Tumaykin, Putin'in zirveye video konferans yöntemiyle katılma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Batı'nın Rusya'yı tecrit etme girişimleri nedeniyle Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla bekleniyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

 

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