Selahattin Demirtaş’a 'kimyasal silah' davası

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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın müdafiliğini yapan Savunma Grubu, Demirtaş hakkında yeni bir dava açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Demirtaş’ın 19 Ekim 2022 tarihinde kişisel Twitter hesabı üzerinden kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer aldığına işaret ettiği bir paylaşımın suça konu olduğu belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Demirtaş hakkında “örgütü propagandası” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Demirtaş Savunma Grubu, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı” gerekçesi ile aleyhte 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı belirtildi.

DEMİRTAŞ’IN PAYLAŞIMLARI

Demirtaş, kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili 19 Ekim'de yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir."