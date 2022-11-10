Politika

Rusya: Kherson’da çekilmeye başladık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kherson’daki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol yakasına çekilmesine ilişkin askeri manevraların başladığını duyurdu.
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Rus güçleri (Foto: AFP/Arşiv)
Rus güçleri (Foto: AFP/Arşiv)
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen savaşla ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Rus birliklerinin, planlandığı gibi Dinyeper Nehri’nin sol kıyısındaki hazırlanmış mevzilerine ilerlemeleri için gereken askeri manevraları başlattıklarını” belirtti.

Dinyeper’in sağ yakasındaki Kherson’da konuşlu Rus güçlerinin, buradan çekilip nehrin sol kıyısına mevzilendirilmesi kararı dün açıklanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, televizyonda canlı yayınlanan toplantıda, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin burada olması nedeniyle Kherson’a sivilleri gözetmeden bombardıman düzenlediğini ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden kentin sular altında kalma tehlikesinin bulunduğunu öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus birliklerinin Kherson kentinden çekilip Dinyeper’in sol kıyısına konuşlandırılmaları emrini vermişti.

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