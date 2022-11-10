Yaşam

‘Madrid yerine Mardin'e giden turistler' haberine yalanlama

Rusya Turizm Acenteleri Birliği, Rus turistlerin Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gittikleri haberini yalanladı.
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Mardin
Mardin
kürdistan Madrid Mardin Rus turistler

HABER MERKEZİ

Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtçyan, Rus turistlerin Madrid yerine Mardin’e götürüldüklerine ilişkin Türk medyasında yayınlanan haberleri yalanladı.

Mkrtçyan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Bunun yalan haber olduğunu öğrendik. Böyle bir şeyin olması mümkün de değil” dedi.

Mkrtçyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mardin Belediye Başkanı herhalde reklam yapmak istedi. Bir keresinde 2018 senesinde İsviçreli turistlerin (Rusya’daki) Rostov-na-donu kenti yerine Rostov Velikiy kentinde gittiklerini hatırlattı. Fakat bu iki kent en azından aynı ülkedeydiler. Bu durumdaysa İspanya biletlerinin, Türkiye biletlerinden üç kat fazla olduğunu söylemem gerek.”

Habertürk'te yer alan haberde yolcuların Madrid yerine Mardin'e gittiklerini havalimanında fark ettiklerini belirtilmişti.

Habere göre turizmci Bekir Falay, yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:

"Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayretler içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."

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