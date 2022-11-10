IMF’den enflasyon uyarısı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 23. Jacques Polak Araştırma Konferansı'nın açılışında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin birbiri ardına şoklar yaşadığını belirten Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ve devam eden salgının etkilerinin küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Kristalina Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı.

FİNANSAL KOŞULLARIN SIKILAŞTIĞINA VURGU

Finansal koşulların sıkılaştığına işaret eden Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek" dedi.

Georgieva, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkılaştırdığını, ancak parasal sıkılaşma döngüsünün nasıl yönetileceğine ilişkin zorlukların devam ettiğini anlattı.

IMF Başkanı Georgeiva, maliye politikası yapıcılarının enflasyonu körükleyen veya para politikasını sekteye uğratan adımlardan kaçınırken, artan gıda ve yakıt fiyatlarını azaltmak için hedefe yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da aynı konferansta, güçlenen doların ve finansal kırılganlıkla ilgili endişelerin mevcut ortamda da büyük zorluklar oluşturduğunu ve yanlış adımlara yer olmadığını dile getirdi.

Bir diğer büyük zorluğun artan jeoekonomik ayrışma riski olduğuna dikkati çeken Gopinath, Covid-19 salgınının ve Ukrayna'daki savaşın riskleri önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.