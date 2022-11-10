Politika

IAEA: İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmayı sürdürdüğünü belirtti.
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HABER MERKEZİ

IAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 3 ayda bir Ajansın Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştığı raporda, bu ülkedeki tesislerin faaliyetlerine ilişkin öngörülen bilgiler paylaşıldı.

Ajansın tahminlerine göre, İran yüzde 60 oranında parçalanabilir saf uranyum stokunu 62,3 kilograma yükseltti. Buna göre, Ajansın eylül de paylaştığı son rapordaki veride 6,7 kilogramlık artış yaşandı.

Ajans, Tahran yönetiminin kurumun gözlem ve doğrulama çalışmalarına getirdiği sınırlamalara tepki göstererek söz konusu sınırlandırma nedeniyle bu ülkenin tam olarak ne kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun bilinmediğini kaydetti.

İRAN VE IAEA ARASINDA GERGİNLİK

İran'da IAEA'ya bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişin Tahran'a yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ajansın, Tahran'ın bu 3 yere ilişkin yaptığı veri paylaşımını "teknik olarak inandırıcı bulmadığını" açıklaması üzerine, 8 Haziran'da IAEA Yönetim Kurulu, İran'a karşı karar almıştı.

Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında, bu ülkenin nükleer programını gözlem ve doğrulamak amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu. Bu durum da Ajansın İran'ın nükleer programına ilişkin gözlem ve doğrulama faaliyetlerini sınırlamıştı.

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