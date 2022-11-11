Biden’dan Ukrayna yorumu: Putin çıkana kadar çatışma çözülemez

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Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" diye cevapladı.

PENTAGON: RUSYA UKRAYNA’DA YIKICI BİR STRATEJİK FELAKETE UĞRADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını Almanya'nın 1930'lu yıllarda Avrupa'da kalkıştığı işgal girişimlerine benzetti.

Kahl, "Daha önce de böyle bir dünyada yaşadık: bu döneme 1930'lar diyoruz ve bu insanlık tarihinin en feci küresel çatışmasıyla sona erdi" ifadesini kullandı.

Kurallara dayalı bir dünya düzenine vurgu yapan Kahl, Rusya'nın başkent Kiev'i ele geçirme girişimi Ukrayna ordusunun püskürttüğünü, daha sonra ise Rusların doğuya çekilmeye zorladığını dile getirdi.

Kahl, Rusya'nın Kharkiv'den sonra Kherson'dan çekileceğini ifade ederken Ukrayna'da hala on binlerce Rus askeri olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kışa doğru ilerlerken daha da zorlaşacağını kaydeden Kahl, "Ancak güvenle söyleyebilirim ki, Rusya zaten Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı. Bu, değişmeyecek" dedi.