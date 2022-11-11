Kürt illeri için kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre pek çok Kürt kentinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

Erzurum: 8 derece, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.

Kars: 9 derece, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.

Van: 10 derece, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur görülecek. Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.

Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bu arada Antep 17, Urfa 19, Diyarbakır’da 16 derece ile parçalı ve çok bulutlu olacak.

Siirt ise 17 dereceyle parçalı ve çok bulutlu olacak, kentte aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bekleniyor.