Ezidilerden Sudani hükümetinin kararına tepki: Büyük felakete yol açar

ERBİL (K24)

Muhammed Şiya Sudani başbakanlığındaki yeni Irak hükümeti, DAİŞ’ten kurtarılan kentlerde geçerli olan kapsamlı güvenlik soruşturmasını askıya alma kararı aldı.

Irak hükümetinin kararına tepki gösteren KDP Şengal Milletvekili Viyan Dexil, iptal kararının büyük bir felakete yol açacağını vurguladı.

Dexil, daha önce alınan kararı uygulamayan güvenlik kurumlarının soruşturulması için de bir soruşturma kurulu oluşturulması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik soruşturması çok önemli. Dünyanın tüm ülkelerinde bu tür uygulamalar var. Üstelik terörün yoğun olduğu bir Irak’ta bu karar nasıl iptal edilir?”

Sudani’ye ve Irak Parlamentosu Başkanı’na seslenen KDP’li Viyan Dexil, “Kapsamlı güvenlik soruşturmasını iptal ederseniz, terör mağduru binlerce Ezidi’ye bunu nasıl açıklayacaksınız?” diye sordu.