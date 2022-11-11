Politika

Zelenskiy: Rus güçleri 5 katlı bir binayı vurdu, ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Rus güçleri Mykolaiv'de 5 katlı bir binayı vurdu, ölü ve yaralılar var” dedi.
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dünya Mykolaiv Ukrayna Rusya Saldırı Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Mykolaiv'de  5 katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin paylaştığı görüntülerde gece saatlerinde vurulan yerleşim yerindeki binanın büyük hasar gördüğü ve çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği görülüyor.

Zelenskiy, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu ifade etti.

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