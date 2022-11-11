Zelenskiy: Rus güçleri 5 katlı bir binayı vurdu, ölü ve yaralılar var

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Mykolaiv'de 5 katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin paylaştığı görüntülerde gece saatlerinde vurulan yerleşim yerindeki binanın büyük hasar gördüğü ve çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği görülüyor.

Zelenskiy, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu ifade etti.