ABD: Ukrayna için 100 bin obüs top mermisi satın alacağız

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Marty Meiners, ülkesinin özellikle Güney Kore'deki özel savunma sanayi sektöründen mühimmat almak için görüşme yaptığını açıkladı.

Meiners, Güney Kore'nin bölgesel tehditlere karşı savunma hazırlığını zorlaştırmamak için Seul'un kendi askeri stokundan mühimmat almayacaklarını söyledi.

Öte yandan Güney Kore hükümeti, Ukrayna'ya öldürücü olmayan destek sağlama ilkesini sürdürüyor. Bundan dolayı Güney Kore, mermileri doğrudan Ukrayna'ya göndermek yerine ABD'ye satarak bu ilkesini korumayı amaçlıyor.

Rusya'nın Kherson kentinden çekilmeye başladığını duyurması ile gündeme gelen ABD'nin, Güney Kore'den 100 bin obüs top mermisi satın alacağına dair anlaşmanın henüz tüm detayları paylaşılmadı.

Pentagon yetkilileri, Güney Kore ile yapılan anlaşmayla kendi mühimmat stoklarındaki baskının azalacağını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD'nin mühimmat stoklarına destek amaçlı bir miktar topçu mermisi satışı üzerine görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

GÜNEY KORE’NİN SİLAH SATIŞLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nisanda Rusya'nın Mariupol'e saldırmasıyla Güney Kore'den silah ve mühimmat talep etmişti. Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'nin uçaksavar silah talebini yerine getiremeyeceklerini, yalnızca öldürücü olmayan yardım yapabileceklerini açıklamıştı.

Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri Avrupa ülkelerinin güvenliklerini artırmaları için silah anlaşmaları imzalamıştı.

Seul, Polonya'ya F-16 savaş uçakları, eğitim uçağı, tank ve obüs sağlayacağı yaklaşık 9 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin ABD dahil tüm müttefiklere silah sağladığı belirtilmişti.