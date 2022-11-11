‘Avrupa Konseyi Türkiye’yi ihraç edebilir’

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Avrupa'nın en üst düzey insan hakları örgütü olan Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi üyelikten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı, yayınladığı analizde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin, AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle Türkiye'yi üyelikten çıkarabileceğini yazdı. Konseye kurulduğu 1949'da üye olan Türkiye'nin, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki 2019 tarihli AİHM kararını uygulamaması nedeniyle ihraç edilebileceği belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Ankara'ya karşı ihraç süreci başlattığı kaydedilen haberde, bu durumun Türkiye'deki hak savunucuları arasında kaygıya yol açtığı yorumu da yer aldı. Konseyden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada sürecin zamanlamasının Bakanlar Komitesi'ne bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, Türkiye'nin 8 Kasım itibarıyla hâlâ 521 AİHM kararını uygulamadığını aktardı.

Türkiye'den bir diplomatik kaynak ise, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurumsal yapısına bağlı olduğu ve diyalog kanalları kapanmadan konseyin denetim süreciyle ilgili acele ettiği değerlendirmesinde bulundu.

AİHM’E GÖRE TÜRKİYE, HAK İHLALLERİNDE BİRİNCİ

AİHM verilerine göre mahkeme 1959-2021 yılları arasında Türkiye'yle ilgili 3820 karar verdi, bunlardan 3385'inde en az bir hak ihlali yaşandığına hükmetti. Ajans, bu rakamla Türkiye'nin AİHM'de en fazla hak ihlali yapan ülke konumuna geldiğine dikkat çekti.

Ajansa konuşan uzmanlarsa, Türkiye'de halkın insan hakları korumasından mahrum bırakılmaması için Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmemesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Konseyi'nin yasama organı Parlamenter Meclisi, geçen aylarda Türkiye hakkında yürütülen denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere İstanbul ve Ankara'ya raportörler göndermişti. Kavala hakkındaki AİHM kararına uyulması konusunda Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Avrupa Konseyi içinde bir “temas grubu” kurulduğu bildirilmişti.