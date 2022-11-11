Euro 19 TL’yi aştı

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Güne 18,4829 ile başlayan ABD Doları, saat 11.39 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 18,5637 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4628, en yüksek 18,6574 seviyelerini gören dolar günü 18,4871 seviyesinde kapatmıştı.

Güne 18,8518 ile başlayan euro kuru ise saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,94 artışla 19,0296 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4641, en yüksek 18,8792 seviyelerini gören euro, günü 18,8518 seviyesinde kapattı.

Euro, bu sabah 19,0382 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

İngiliz Sterlini kuru, saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 21,7837 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 21,0973, en yüksek 21,6649 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,6593 seviyesinde kapattı.

Ayrıca Bitcoin, saat 11.41 itibarıyla yüzde 4,18 artışla 17.396,64 dolar seviyesinde bulunuyor.