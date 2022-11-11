İmamoğlu’nun yargılandığı dava ertelendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı çok sayıda CHP'li milletvekili ve partili takip etti.

Duruşmada FOX TV Muhabiri Gülşah İnce, duruşmada tanık olarak dinlendi. İnce, şunları söyledi:

"Olay tarihinde Ekrem İmamoğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarfettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak sondum. O da bunun karşılığında söylemiş olduğu sözler kamera kayıtlarında vardır, benim dışında o sırada orada başka medyadan arkadaşlar da vardı. Her şey kameralar önünde oldu. Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren ve cevap hakkı düşündüğümüz için kendisi hakkındaki söylenen sözü alıntılayarak kendisine sorduk. Daha sonra bunu Süleyman Soylu'ya yanıt olarak haberleştirerek yayınladık."

Hakim, savcıya esas hakkındaki mütalaasını sorduğunda avukat Kemal Polat “Bana söz vermeden esas hakkında mütalaa almaya çalışıyorsunuz. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz” dedi. Hakim, Polat’ın reddi hakim talebini reddetti. Avukat Polat sundukları mütalaanın değerlendirilmesine ve diğer taleplerinin reddedilmesine itiraz etti.

Duruşma savcısı dosyaya sunulan bilimsel mütalaadan bir bölüm okudu. Mütalaada özetle iki siyasetçi arasında yaşanan geçen tartışmada YSK’ya gönderme bulunmadığı belirtiliyor.

Savcının mütalaasında, hakaret suçundan cezalandırılmasını ve siyasi yasak istedi.

Dava, 14 Aralık saat 11.30'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 31 Mart 2019 seçimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019’da iptal edildi. İkinci kez 23 Haziran 2019’da yapılan seçimi yeniden Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu aynı yılın Ekim ayında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Kasım 2019’da yaptığı konuşmada Avrupa Konseyi’nde konuşan İmamoğlu’na seslenerek, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin Soylu’nun yorumunu sormaları üzerine “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım, adama bakarım adam mı diye derim. Seviyesine inmedim, inmeyeceğim. Bu seviye noktasında da söyledikleri yaptıkları da zaten belli, o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" karşılığını verdi. Bunun üzerine dönemin YSK başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyeleri adına, “Seçimi iptal edenler ahmaktır” ifadesi nedeniyle bir ihbar yazısı yolladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu’nun hakkında geçen yıl iddianame hazırladı.

İddianamede, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’daki açıklamasının görevdeki kurul üyelerine hakaret içerdiği belirtilerek, “Söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır" denildi.

Bu kapsamda İmamoğlu'nun Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.