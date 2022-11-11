Kremlin’den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama: Karşılıklı anlayış mevcut

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, "Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

"BARIŞ MÜZAKERELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bununla birlikte Kremlin sözcüsü, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna'daki savaşın hedefine barış müzakereleriyle ulaşılabileceğini belirterek, "Ukrayna'nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil" yorumunda bulundu.

TAHIL ANLAŞMASI

Küresel gıda krizinin çözümü için yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Moskova, gemilerinin yaşadığı güvenlik sorunları ve kendi gübresini dünyaya satamadığı gerekçesiyle anlaşmayı askıya almıştı.

Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırılarını tekrarlamayacağının garantisini vermesini talep ettiklerini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" demişti.

Putin anlaşmada anlaşmadan çekilmeleri durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılacak tahıl sevkiyatını engellemeyecekleri bilgisini de vermişti.

Tahıl koridoru anlaşmasının Ukrayna ayağından sorumlu olan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da 3 Kasım günü 8 geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını duyurmuştu.

Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin tahıl koridorundan geçmesi bekleniyor. BM'den onay aldık. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.