Rusya: Kherson’dan çekilme tamamlandı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin Kherson kentinden tamamen çekildiğini, Dinyeper Nehri'nin doğu yakasına geçtiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çekilme kararının Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğunu vurguladı.

Peskov, Kherson'un Rusya için statüsünün değişmediğini ifade etti.

Kherson Bölgesel Konseyi Üyesi ise Kherson'a Ukrayna bayrağı asıldığını, Rus askerlerin ayrılırken boğularak öldüğünü aktardı.

UKRAYNA: DÜŞMANIN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kherson yönünde düşmanın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirterek “Kherson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullanmıştı.

Düşmanın 'iyi niyet jesti'nin arkasında Ukrayna Savunma Birliklerinin muazzam çabalarının olduğunu vurgulayan Zalujnıy, “Tıpkı Kiev'den ve Kharkiv bölgesinden geri çekilip Yılan Adası'nı terk etmesi gibi, Kherson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur” değerlendirmesinde bulunmuştu.