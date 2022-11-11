Son anket: Z Kuşağı kime oy veriyor?

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MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Z Kuşağı üzerinde yapılan son seçim anketini yayımladı.

Z Kuşağı'nda ilk kez oy kullanacak seçmenin yaklaşık yüzde 25’i Millet İttifakı'nı, yüzde 22’si Cumhur İttifakı’nı destekliyor.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) oy oranı yüzde 13,9 iken diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

İlk kez oy kullanacak Z Kuşağı seçmeninin yüzde 31,9'u ise kararsız.

Öte yandan daha önce oy kullanan Z Kuşağı'nın yüzde 24,1’i AK Parti'ye, yüzde 17,9’u CHP’ye, yüzde 13,4’ü İYİ Parti’ye, yüzde 14,1’i ise HDP’ye oy vereceğini belirtti.

Ayrıca daha önce oy kullanan Z Kuşağı'nın yüzde 6,7’si MHP’ye, yüzde 7,6’sı da diğer partilere oy vereceğini söyledi. Bu kesimde “kararsız/cevapsız/protesto” oy oranı da yüze 16,2 olarak ölçüldü.

Anket sonucuyla ilgili açıklama yapan MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, “Asıl önemli veri bu geçlerin yaklaşık 1/3’ünün kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir” dedi.