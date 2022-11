Başbakan: Lüksemburg Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanımasını memnuniyetle karşılıyorum

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Lüksemburg Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kararı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Başbakan, bu kararın toprağına dönmek isteyen binlerce Ezidi için önemine dikkat çekti.

Başbakan, Twitter hesabındaki paylaşımda Ezidi Soykırımı hashtag’ini kullanarak, “Son fermanda katledilen Ezidilerin yasını tutuyoruz. Ezidi toplumuyla yeniden bir araya gelmek ve failleri adalete teslim etmek için çabalarımızı güçlendireceğiz. Yerinden edilen aileleri desteklemeye ve Şengal’in normalleşmesi için çağrılarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yesterday, the Luxembourg Parliament recognized ISIS crimes against the Yazidis as genocide. I strongly welcome this decision.



This declaration helps bring a greater sense of accountability for a community longing for security and the return of their ancestral homeland.