Başbakan: Lüksemburg Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanımasını memnuniyetle karşılıyorum

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Lüksemburg Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kararı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Başbakan, bu kararın toprağına dönmek isteyen binlerce Ezidi için önemine dikkat çekti.

Başbakan, Twitter hesabındaki paylaşımda Ezidi Soykırımı hashtag’ini kullanarak, “Son fermanda katledilen Ezidilerin yasını tutuyoruz. Ezidi toplumuyla yeniden bir araya gelmek ve failleri adalete teslim etmek için çabalarımızı güçlendireceğiz. Yerinden edilen aileleri desteklemeye ve Şengal’in normalleşmesi için çağrılarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yesterday, the Luxembourg Parliament recognized ISIS crimes against the Yazidis as genocide. I strongly welcome this decision.



This declaration helps bring a greater sense of accountability for a community longing for security and the return of their ancestral homeland. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 11, 2022

Ezidi Hakları Örgütü (Yazda), Lüksemburg Parlamentosu’nun Çarşamba günkü oturumda Ezidilere yönelik katliamları soykırım olarak tanıdığını bildirdi.

Yazda tarafından yapılan açıklamada, “Ezidi soykırımının resmi olarak tanınması oybirliğiyle kabul edildi ve bu, Ezidi toplumunun hak arama çabaları için doğru atılmış bir adımdır” denildi.

Lüksemburg hükümetine ve parlamentosuna teşekkür eden Yazda, bu kararın DAİŞ’le mücadele ve Ezidi toplumuna verilen destek açısından önemine dikkat çekti.

Lüksemburg ile birlikte şu ana kadar 18 ülke ve uluslararası örgüt Ezidi Kürtlere yönelik soykırımı tanıdı.

En son Almanya Parlamentosu, Ezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirilen katliamların “soykırım” olarak tanınmasını kabul etmişti.

Ayrıca Belçika ve Hollanda parlamentoları da geçtiğimiz yıl Ezidilere yönelik katliamı soykırım olarak tanımıştı.

DAİŞ’in 2014 Ağustos’unda Şengal ve çevresinde Ezidi Kürtlere yönelik soykırımı tüm dünya tarafından halen tanınmadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği Temsilciliği’nin girişimleri sayesinde bazı adı geçen Avrupa ülkeleri bu yönde adım attı.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.