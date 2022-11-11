BM'den idama mahkum edilen Kürt rapçi Saman Yasin için çağrı

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İran'da Jina (Mahsa) Emini'nin protestolarında gözaltına alınan binlerce kişinin halka açık mahkemelerde idam cezası da dahil ağır cezalarla yargılanması bekleniyor.

Güvenlik güçleri tarafından ekim ayı sonunda gözaltına alınan Kürt rapçi Saman Yasin de idam cezasıyla karşı karşıya olanlardan biri.

İnsan hakları kuruluşları alarm çanları çalarken Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası eylem çağrısında bulundu.

"Protestolarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 bin kişi gözaltına alındı" açıklamasını yapan BM İnsan Hakları Özel Raportörü Javaid Rehman, Tahran yönetiminin binden fazla tutuklu için halka açık duruşmalar düzenleyecek olmasının da endişe verici olduğunu söyledi.

BM yetkilisi Rehman, "Ölüm cezası da bu kişiler için istenecek cezalar arasında bulunacak. Ülke içinde hesap verebilirlik kanallarının bulunmadığı bir ortamda, İran'daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması konusunda uluslararası toplumun rolünün ve sorumluluğunun önemini vurgulamak isterim" dedi.

PROTESTOCULARA CEZA DALGASI MI GELİYOR?

Yargılanacaklar arasında toplumun önde gelen isimlerinin de bulunması rejimin amacının protestoculara "gözdağı vermek" ve kanlı bir intikam kampanyası" başlatmak olduğu savını kuvvetlendiriyor.

Bu kişilerden biri de dünyaca tanınan Kürt rapçilerinden Saman Yasin.

Yasin'in protestolarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası evinden polis tarafından şiddet kullanılarak çıkarıldığı ve gözaltına alındığı belirtilmişti.

6 Kasım'da 227 İranlı milletvekili yargı başkanına çağrıda bulunarak "isyancıların, onlara yardım edenlerin ve kışkırtanların" üzerine "kararlı bir şekilde" gidilmesini ve yargılanmalarını istemişti.

İnsan hakları aktivistleri bu çağrının önümüzdeki haftalarda mahkemeler tarafından verilecek olası idam ve müebbet hapis cezaları dalgasının işareti olduğunu vurguluyor.