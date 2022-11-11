Feyli Kürtlerine yönelik soykırımla ilgili bilimsel konferans düzenlenecek

ERBİL (K24)

Başkan Barzani'nin gözetiminde ve Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle, önümüzdeki Nisan ayında Erbil'de Feyli Kürtlerine yönelik soykırım konulu bilimsel bir konferans düzenlenecek.

Başkan Mesud Barzani’nin gözetiminde Selahaddin, Duhok ve Soran üniversitelerinin katılımıyla Feyli Kürtlerine yönelik soykırım konulu bilimsel bir konferans düzenlenecek.

Konferans çok sayıda akademisyen, tarihçi ve uluslararası uzmanın katılımıyla gerçekleşecek.

Üç gün boyunca sürecek olan konferans 4 Nisan 2023 Salı günü Erbil'deki Saad Abdullah Salonu'nda saat 09:30'da başlayacak.

Konferansın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, Irak rejimlerinin Feyli Kürtlerine yönelik gerçekleştirdiği soykırımın birkaç aşamada gerçekleştirdiği ve Baas rejimi döneminde ise zirveye ulaştığı kaydedildi.