Bağdat’ta ailesinden 3 kişi öldürmekten aranan zanlı Erbil’de yakalandı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz günlerde Bağdat’ta ailesinden 3 kişi öldürmekten aranan zanlıyı yakaladı.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ailesinden 3 kişi öldürmekten aranan şüphelinin yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, Ali Mecid Haşim Muhammed isimli zanlının Erbil’de yakalandığı belirtildi.

Söz konusu zanlı ailesinden 3 kişi öldürmekle suçlanıyor.

1999 doğumlu olan ve Bağdat’ta ikamet eden zanlı, 8 Kasım’da annesi Zehra Ali Hüseyin ile kız kardeşleri Dua Mecid Haşim ve Büşra Mecid Haşim’i öldürme suçundan aranıyordu.

Zanlının, ülke dışına çıkmak için Bağdat’tan Kürdistan Bölgesi’ne geldiği ifade edildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından zanlı hakkında bilgi toplanmasının ardından Irak güvenlik kurumlarıyla işbirliği içerisinde dün yakalanan katil zanlısının, sorgu sırasında suçunu itraf ettiği belirtildi.