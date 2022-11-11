Politika

Başbakan’dan Şemmer Aşireti lideri için taziye mesajı: Kürt dostuydu

Başbakan, Şeyh Hamdi Deham el-Hadi’nin ailesine ve Suriye’deki Şemmer Aşireti mensuplarına başsağlığı dileğinde bulundu.
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kürdistan Şemmer aşireti Mesrur Barzani Şeyh Hamdi Deham el-Hadi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Suriye’deki Şemmer Aşiretinin lideri Şeyh Hamdi Deham el-Hadi’nin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Hamdi Deham el-Hadi’nin ailesine ve Suriye’deki Şemmer Aşireti mensuplarına başsağlığı dileğinde bulundu.

El-Hadi’nin Kürt dostu olduğunu kaydeden Başbakan, Suriye ve Irak’ta Kürt-Arap dostluğunun güçlenmesinde açık bir rolünün olduğunu ifade etti.

Başbakan, “Ailesine, yakınlarına, dost ve tanıdıklarına taziyelerimi sunuyorum. Merhametli Allah, ruhunu cennetle şâd etsin ve herkese sabırlar versin” dedi.

 

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