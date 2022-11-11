Başkan Barzani’den Şemmer Aşireti lideri için başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Suriye’deki Şemmer Aşiretinin lideri Şeyh Hamdi Deham el-Hadi Kürdistan Bölgesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Şeyh Hamdi Deham el-Hadi’nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, Hadi’nin ailesine taziyelerini iletti.

Başkan Barzani mesajında, "Merhum bizim ve halkımızın eski bir dostuydu, hayatı boyunca Suriye ve Irak'ta Araplar ve Kürtler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştı" ifadelerine yer verdi.

Mesajında Hadi’nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Başkan Barzani, ailesine ve Şemmer Aşireti mensuplarına başsağlığı diledi.