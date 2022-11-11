Sağlık

Araştırma: Tekrarlanan Covid-19 'organ yetmezliği'ne yol açabiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, tekrarlanan Covid-19 enfeksiyonlarının, 'organ yetmezliğine ve ölümlere yol açabileceği' tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin haberine göre, üniversitede yapılan bir araştırmada, Covid-19'a ikinci kez ya da daha fazla yakalanan kişilerde daha önce görülmeyen çeşitli sağlık problemlerinin gelişebileceği ortaya konuldu.

Bu kapsamda, Mart 2020 ve Nisan 2022 arasında yaklaşık 5,8 milyon kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, tekrarlanan Covid-19 enfeksiyonlarının, sadece bir kez Covid-19'a yakalananlara oranla ölüm riskini iki kat, hastalanma riskini ise üç kat daha artırdığına işaret edildi.

İkinci ve daha fazla Covid-19 görülen durumlarda organ yetmezliği gelişebileceği vurgulanan araştırmada, bu durumdan akciğer, kalp, beyin, kan, kas ve iskelet yapısıyla mide-bağırsak sistemlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Fakültede görevli araştırmacılardan epidemiyoloji uzmanı Ziyad Al-Aly, araştırmalarında ikinci kez ya da daha fazla Covid-19 görülen kişilerin, hem kısa vadede hem de uzun vadede sağlık durumlarının olumsuz etkilediğini gördüklerini belirtti.

Al-Aly, tekrarlanan her enfeksiyonda ise hastalık riskinin arttığına işaret ederek, bir sonraki enfeksiyonlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Araştırmada ayrıca yeniden enfeksiyonun diyabet, böbrek hastalıkları ve psikolojik sağlık sorunlarını da kötüleştirdiği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, Nature Tıp Dergisi'nde yayımlandı.

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